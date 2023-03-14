Визит Шураева в парламент обернулся скандалом: начато расследование

Во вторник в парламенте побывал блогер, собирающий помощь Украине, недавно награжденный титулом "Создатель государства года" Олег Шураев. На его визит политики отреагировали по-разному – одни возмущались, другие смеялись. Из-за поведения Шураева в парламенте начато расследование.

Шураев провоцировал депутатов, например, рядом с Пятрасом Гражулисом демонстрировал флаг ЛГБТ, предлагал ему "полизаться". Гражулис спросил, кто впустил Шураева в зал.

В парламенте он встретился с министром Габриэлюсом Ландсбергисом. "Я прошу прощения у всех", – с улыбкой сказал Шураев, когда мимо проходил Ландсбергис. Ландсбергис улыбнулся.

На балконе в зале парламента Шураев делал вид, что хочет бросить сидящей внизу Агне Ширинскене шоколад, но охранник увел его с балкона.

На происшествие на балконе обратил внимание вице-спикер Юргис Разма.

"Сотрудники Департамента охраны руководства должны решить вопрос неподходящего поведения на трибунах парламента. Думаю, что это и сделали, продолжаем заседание", – сказал он.



Ширинскене в фейсбуке писала о поведении Шураева и вопрошала, действительно ли он достоин статуса создателя государства.

"Советник премьера сегодня вжился в свою роль и стал наводить порядок в парламенте: кричал с балкона, за что его выпроводили оттуда по просьбе Размы (он вызвал охрану), мешал тайному голосованию депутатов, за что его выставили из парламента. Я понимаю, выборы. Думаю, деньги. И либералам с консерваторами надо вырвать победу в Вильнюсе. Но у меня есть другой вопрос. К директору LRT, которая в свободное время занимается моббингом. Что подтвердил Литовский союз журналистов. А Вы, LRT, не планируете принять решение по статусу создателя государства? Это нормально, что награжденный вами создатель говорит матом и ржет в зале заседания в парламенте? Или это новая политическая культура, которую вы систематически создаете, став пропагандистским каналом с передачами на уровень "доброе утро, министр"? Не стыдно?" – писала Ширинскене.

"Трудовик" Андрюс Мазуронис сказал, что ему стыдно - парламент не способен защититься.

"СКАНДАЛ В ПАРЛАМЕНТЕ. Создатель государства года, накануне раздавший некоторым кандидатам разные мужские органы, посетил парламент. К сожалению, его оттуда выпроводили. Странно, что о таком неуважении к создателю не пишет ни LRT, ни большая часть литовских СМИ. Только один портал написал, не побоявшись замарать репутацию создателя. А вообще, стыдно за тех коллег, которые берут на себя ответственность за таких клоунов и дают ему разрешение на посещение парламента, стыдно за учреждение, которое я представляю, что оно не может защититься от таких людей", – писал Мазуронис.

Заведующая канцелярией парламента Юсте Радзявичюте-Лаугалене сказала Delfi, что из-за поведения Шураева поступили жалобы, начато расследование, создана парламентская комиссия.

Министр экономики Аушрине Армонайте, отвечая на вопрос журналистов о Шураеве, сказала: "Человек по имени Олег Шураев в Министерстве экономики не работает. Насколько мне известно, такой человек не работает и в правительстве".

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