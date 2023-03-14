Синоптики успокаивают жителей: весна не за горами, уже в выходные потеплеет

Уже известен ответ на вопрос, когда в Литве наступит весна. Долго ждать весны не придется, сказал LNK синоптик Паулюс Старкус.

Он заметил, что после холодных выходных, в понедельник пришел циклон, а с ним осадки.

"Очень разные осадки, в основном дождь, потеплеет. (…) Сейчас погода будет лучше, будет идти дождь, метелей не будет. Но март еще не закончился, да и в апреле метели бывают. Поэтому возможны еще смешанные осадки. Но в ближайшее время метелей не будет. Будет идти дождь. Только по ночам еще будет ниже нуля, поэтому на дорогах возможен гололед", – сказал Старкус.

Синоптик сказал, что тепло, какое было во вторник, пришло ненадолго.

"Уже в ночь на среду пройдет холодный атмосферный фронт, во многих районах возможны смешанные осадки, не только дождь.

На несколько дней станет прохладнее. Днем будет 3-8 градусов тепла, но, по сравнению с началом марта, будет достаточно тепло. Однако по ночам будет холодно. Правда, в конце недели снова потеплеет. Воздух снова прогреется до 10 градусов тепла", – сказал LNK синоптик Старкус.

Собеседник LNK заметил, что в выходные будет достаточно тепло.

"Местами будет до 10-11 градусов тепла. Осадков много не будет, установится зона высокого давления, поэтому будет светить солнце, однако в воскресенье возможны осадки", – продолжил Старкус.

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