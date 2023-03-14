Президент Литвы: энергетическая война против России выигрывается, но еще не выиграна

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, Европейский союз (ЕС) выстоял этой зимой перед энергетическим шантажом России, однако еще не выиграл энергетическую войну против вторгшейся в Украину страны-агрессора.

По его мнению, некоторые важные европейские реформы еще не приняты.

"Война выигрывается, но не выиграна. У нас действительно будет еще один холодный сезон и мы должны подготовиться к нему максимально хорошо", – сказал Г. Науседа журналистам во вторник в Страсбурге, где выступил с речью в Европарламенте.

Он также подчеркнул, что ЕС удалось принять много "хороших решений" по сдерживанию кризиса цен на энергоносители, на что рынки также отреагировали позитивно — введение ценовых "потолков" на российскую нефть и импортируемый в ЕС газ, договоренность о совместной закупке газа и о механизмах распределения.

"Было принято много хороших решений, и они сразу привели к очень хорошей положительной психологической реакции на рынках, и мы видим, что рынки восстановились, нормализовались", – сказал президент.

"Однако, я действительно не осмелился бы утверждать, что эта стабилизация будет навсегда", — подчеркнул Г. Науседа.

В своей речи глава государства подчеркнул, что энергетический шантаж России против ЕС провалился, а зима "пришла и прошла, никого в Европе не заморозив" — хотя скачка цен на энергоносители избежать не удалось.

Президент депутатам Европарламента в качестве примера для других стран ЕС привел Литву, отказавшуюся от российских энергоресурсов.

После выступления, общаясь со СМИ, Г. Науседа заверил, что другие страны, со своей стороны, долгое время находились "в стадии размышлений и ложных представлений об истинных намерениях России".

"Им сейчас за очень короткие сроки необходимо предпринять те шаги, которые мы предпринимали в течение длительного периода времени. Не всем это удается с одинаковым успехом, поэтому в ближайшее время могут возникнуть проблемы, тем более что мы еще не осуществили все планы, запланированные на уровне ЕС", – заверил Г. Науседа, имея в виду реформу рынка электроэнергии, обсуждаемую на уровне ЕС.

"Эта реформа не так проста, как кажется на первый взгляд, и мы ее еще по сути и не начали", — сказал президент.

Россия взялась за энергетический шантаж Европы еще в конце 2021 г. – в процессе подготовки к полномасштабному вторжению в Украину – путем постепенного сокращения газопотоков по трубопроводам на континент, которые, в итоге, свелись к минимуму.

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