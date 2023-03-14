Науседа: необходимы решения по нелегальной миграции чтобы у диктаторов не возникло желания направить это против нас

Несмотря на то, что президент Литвы Гитанас Науседа признает, что некоторые страны критикуют Литву за ее решения относительно контроля над нелегальной миграцией, тем не менее глава государства подчеркивает, что большинство стран признают эффективность мер, предпринятых литовцами для решения возникших проблем.

"Это не новая критика или как иначе ее назвать. Действительно, есть политические силы, которые ставят права человека во главу угла, и мы полностью понимаем такой подход", — заявил Г. Науседа журналистам в Страсбурге.

Однако президент подчеркивает, что миграция, с которой столкнулась Литва, носит совершенно иной характер.

"Но моя мысль предельно проста: мы, наверное, не можем мешать в одну кучу разные формы миграции: миграцию, вызванную экономической, социальной миграцией, просто люди покидают зону боевых действий и тому подобное, но мы имеем дело с другой формой миграции, с которой сталкиваемся со стороны Беларуси", — сказал Г. Науседа.

"И не только мы, но и наши соседи. Когда миграция или люди выбираются в качестве орудия для дестабилизации ситуации на границе и в таком случае у нас должна быть, на мой взгляд, не только иная правовая база, но и алгоритмы действий в таком случае", – добавил он.

Тем не менее Г. Науседа подчеркивает, что многие европейские страны признают, что "Литва действительно хорошо справилась с этой нелегальной миграцией и действительно решала эту проблему достаточно эффективно".

"И очень хотелось бы, чтобы нам все-таки удалось найти решения в этой области. Потому что чем дольше эти процессы будут находиться в этой неопределенной ситуации, тем больше соблазнов и возможностей предоставим диктаторам вокруг нас снова и снова использовать нелегальную миграцию, инструментализированную миграцию против нас. Именно об этом я и говорил, отвечая на эти вопросы", – подчеркнул президент.

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