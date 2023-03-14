Полиция начала расследование по факту демонстрации запрещенной символики на концерте Моргенштерна в Вильнюсе

Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа (ГКПВО) начал расследование по факту демонстрации запрещенной символики во время концерта российского рэпера Моргенштерна, состоявшегося 3 марта в Вильнюсе.

"Начато административное производство по факту демонстрации запрещенной символики", — подтвердила агентству ELTA начальник Отдела коммуникаций ГКПВО Юлия Самороковская.

Как заявила представитель правоохранительных органов, она не может уточнить, в отношении каких именно лиц проводится расследование.

"Будет дана оценка в целом, производство начато не против одного конкретного человека", – заверила Ю. Самороковская.

Полиция приняла решение начать расследование после оценки публичной информации.

После концерта российского рэпера Моргенштерна, состоявшегося 3 марта в концертном зале "Pramogų Arena" в Вильнюсе, в соцсетях появились фотографии и видеозаписи, на которых видно, что пришедшие на концерт люди демонстрировали непристойные жесты и были одеты в одежду с символом Z. Эта буква стала символом российского военного вторжения в Украину.

После концерта в правоохранительные органы также поступило сообщение о конфликте двух девушек, который закончился дракой. На основании данной информации полиция начала досудебное расследование по факту нарушения общественного порядка.

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