Ландсбергис на выборах мэра: я голосовал за хозяина и работника

Председатель Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы Витаутас Ландсбергис сказал, что на досрочных выборах голосовал за "хозяина и работника". По его словам, именно такой человек и нужен Вильнюсу.

"Я голосовал за хозяина и работника, который нужен Вильнюсу", – сказал во вторник Ландсбергис.

Профессор акцентировал, что после выборов Вильнюс не изменится, главное, чтобы "Путин не бросил бомбу".

Ландсбергис отметил, что для того, чтобы Вильнюс менялся, нужен не только мэр, но и вклад вильнюсцев.



"Во-первых, мы должны меняться не в плохую сторону, а в хорошую. Все вильнюсцы, от них зависит Вильнюс. Глава очень важен, но не надо его винить, будто что-то плохо из-за него. Надо всем заботиться о благе и противиться злу", – подчеркнул он.

Профессор сказал, чего не хватает Вильнюсу.

"Нам всем понемногу не хватает трудолюбия, некоторым не хватает приличия, кое-кому честности. Это тоже часть нас, Мы как общество - не общество ангелов. Так пусть будет меньше тех, кто далек от ангелов", - сказал Ландсбергис.

Напомним, что в Литве проходит досрочное голосование во втором туре выборов мэров. В Вильнюсе во второй тур вышли Артурас Зуокас и Валдас Бенкунскас.

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