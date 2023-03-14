В Каунасе украинцы учатся пользоваться купленными литовцами радарами

За пожертвованные во время акции "Раделаем" (Radarom) 14 млн. евро, купят не 14, а 16 радаров.

Основатель организации Blue Yellow Джон Оман сказал, что приобретенные радары партиями будут присылать в Литву, позже их перевезут в Украину.

По словам Омана, это самые современные радары, которые на данный момент используют в мире, они "видят" даже пули снайпера. Украинцы уже учатся пользоваться радарами.

В Каунас приехали 14 украинских военных, сегодня начались 4-дневные курсы. В Литве будут учится и другие украинские военные, но их точное количество не указывается.

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