Президент в Европейском парламенте: граждане ЕС понимают, что борьба Украины – это и их борьба

Во вторник президент Литовской Республики Гитанас Науседа выступил на пленарном заседании Европейского парламента. Основное внимание в своем выступлении глава государства уделил идее Европы, месту Литвы в Европе, а также поддержке Украины, расширению ЕС, борьбе с историческим ревизионизмом и вопросу ответственности России за жестокие преступления.

В своем выступлении президент подчеркнул важность идей свободы и независимости, историческое место Литвы в Европе. "Литва на протяжении веков была неотъемлемой частью Европы и даже перед лицом самых тяжелых испытаний, оккупации и террора она сохранила эту фундаментальную связь. Вера в то, что рано или поздно мы вернемся в сообщество независимых европейских государств, построенных на фундаменте свободы, ответственности и доверия, поддерживала нашу надежду в годы неволи", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что именно эта вера помогла Литве решительно добиваться своей независимости и вырваться из советской тюрьмы. Он отметил, что в подобной ситуации сегодня находится и Украина, которая борется за свою свободу и европейское будущее. Поддержка Европы, по его словам, жизненно важна для украинцев, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

"Я рад, что Европа не поддалась распространяемой Россией лжи, дезинформации и запугиванию. Когда это было нужно больше всего, мы объединились и протянули руку помощи украинцам. Мы движемся вперед с большей решимостью, силой и стойкостью, чем когда-либо прежде", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул важность сохранения исторической правды и привлечения к ответственности за преступления российской агрессии. По словам Президента, то, что преступления сталинского режима после Второй мировой войны не получили осуждения, создало условия для прославления организаторов военных преступлений, этнических чисток и других преступлений против человечности в Советском Союзе, а затем и в России.

"Нераскрытое зло, замалчиваемое годами, не только угрожает фундаментальным европейским ценностям, но и мешает российскому народу посмотреть в глаза своему прошлому. Поэтому мы должны разорвать порочный круг лжи, прославления преступников и агрессии. От этого будет зависеть не только судьба Украины и ее народа, но и перспектива долгосрочного мира в Европе", - сказал президент.

Глава государства также подчеркнул важность продолжения санкционной политики ЕС против России и выразил решительную поддержку созданию специального международного трибунала для расследования преступления агрессии и использованию замороженных российских активов для восстановления Украины.

В своем выступлении глава государства подчеркнул важность расширения Евросоюза. Он приветствовал недавние исторические решения по Украине, Молдове и странам Западных Балкан. Президент подчеркнул, что Литва решительно выступает за начало переговоров с Украиной в этом году.

Глава Литвы также уделил внимание вопросу энергетической независимости Европы. Он подчеркнул, что энергетический шантаж, к которому прибегла Россия, показал, что ЕС устойчив и способен достаточно быстро принимать решения.

"Я убежден, что решение Литвы отказаться от импорта российских энергоносителей – газа, нефти и электроэнергии – является достойным подражания примером для других стран ЕС", - отметил президент.

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