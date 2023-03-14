Президент Литвы: ЕС нужна общая политика по сохранению исторической памяти

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа во вторник в Страсбурге встретился с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. Стороны обсудили поддержку Украины, вопросы исторической памяти и борьбы с дезинформацией.

Президент поблагодарил Р. Метсолу за ее лидерство в поддержке Украины, страдающей от развязанной Россией войны. Глава государства подчеркнул важность не только продолжения оказания всесторонней помощи Украине, но и скорейшего начала переговоров о ее членстве в ЕС, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

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"Защищая европейские ценности своей кровью, жертвуя жизнью за свободу и демократию, украинцы доказали, что их место в Европейском союзе. Я верю, что ни у кого это не вызывает сомнений, поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в этом году. Европейская перспектива очень важна для украинского народа. Вера в то, что их дети будут жить в европейской и свободной Украине, помогает украинским бойцам идти вперед и не падать духом", - отметил президент.

Г. Науседа также обсудил с Р. Метсолой вопросы противодействия ЕС дезинформации и сохранения исторической памяти. Президент приветствовал усилия Европейского парламента, но при этом отметил, что видит необходимость более активной работы в этих сферах.

"Мы живем в такое время, когда исторический ревизионизм и искажение истории используются как инструменты политических манипуляций, как средство для оправдания военной агрессии против других государств. Поэтому крайне важно просвещать наши общества и обеспечить, чтобы преобладали исторические нарративы, основанные не на лжи, а на фактах. Я убежден, что ЕС нужна общая политика по сохранению исторической памяти", - сказал президент.

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