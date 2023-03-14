Сейм Литвы: ЧВК "Вагнер" – террористическая организация

"Частная военная компания "Вагнер" Российской Федерации является террористической организацией, а ее наемники представляют угрозу безопасности государства и общества", - в принятой резолюции заявил Сейм Литвы.

За резолюцию "О признании частной военной компании "Вагнер" террористической организацией", которую представил председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас, во вторник единогласно проголосовали 117 членов Сейма.

В документе Сейм решительно осудил использование любых наемнических групп, таких как "Вагнер", созданных при поддержке властей Российской Федерации, для совершения преступлений агрессии на территории Украины.

В проекте резолюции о необходимости принятия Литвой Закона о предупреждении терроризма, предусматривающий конкретные критерии, на основании которых Правительство Литвы или уполномоченное им учреждение будет утверждать список террористических организаций, и к лицам за участие в деятельности террористических организаций, включенных в этот список, будут применяться санкции, установленные действующими законами.

Резолюцию "О признании частной военной компании "Вагнер" террористической организацией" Сейм принял с учетом того, что наемники "Вагнер" "осуществляют систематические, тяжкие преступления агрессии – убивают и пытают гражданских жителей Украины, бомбардируют жилые дома и другие гражданские объекты, - что приравнивается к терроризму".

"Частная военная компания "Вагнер", основанная близким к президенту Российской Федерации Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, находящимся под санкциями Европейского союза (ЕС) и Соединенных Штатов Америки (США) за вмешательство в демократические процессы зарубежных стран, содействие реализации империалистических амбиций Кремля, является теневым орудием российской власти – бесплатно от правительства РФ получает военную технику, такую как ракетные комплексы "Град", броневики, пользуется российской военной инфраструктурой, бойцов компании обучает Главное разведывательное управление Российской Федерации", - отмечается в резолюции.

"Этой резолюцией мы четко заявляем, что террористическая организация "Вагнер" – это не частная компания, это теневой инструмент российской власти, который она использует для осуществления геноцида украинцев", - сказал Л. Кащюнас с трибуны Сейма.

В резолюции обращают внимание на то, что ЕС и США объявили санкции в отношении частной военной компании "Вагнер" за участие в войне России в Украине, а также за совершение тяжких преступлений, в том числе массовых казней, изнасилований, похищений детей, физического насилия и других нарушений прав человека в Центральноафриканской Республике, Судане и Мали.

Согласно документу, Министерство финансов США также признало частную военную компанию "Вагнер" международной преступной организацией, а Сенат США обсуждает ее признание иностранной террористической организацией.

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