Профсоюзы обратилась к премьеру: вопросы налоговой реформы должны решаться и с социальными партнерами

Литовская конфедерация профсоюзов (ЛКПС) во вторник обратилась к премьер-министру Ингриде Шимоните, призывая как можно скорее представить в Трехстороннем совете для подробных дискуссий с социальными партнерами предложения, связанные с планируемой налоговой реформой и системой пенсионных накоплений, говорится в пресс-релизе.

Проект постановления о программе работ весенней сессии Сейма предусматривает рассмотрение законопроектов о комплексной налоговой реформе, направленных на обеспечение большей справедливости в налоговой системе, также планируется пересмотреть законы о системе пенсионных накоплений.

По словам ЛКПС, как налоговая реформа, так и система пенсионных накоплений являются комплексными, чувствительными и актуальными для всех жителей страны вопросами, а изменения требуют широких дискуссий не только в Правительстве или в зале Сейма, но и с социальными партнерами.

В проекте программы работ весенней сессии Сейма указано, что рассмотрение налоговой системы запланировано на май, а рассмотрение усовершенствования пенсионной системы – в марте-июне.

"Мы требуем более ответственного отношения правительства, потому что сейчас создается впечатление, что решения принимаются в одностороннем порядке за закрытыми дверями. И Всемирный банк, и Европейская комиссия критикуют литовскую налоговую систему, которая застряла на переходном этапе, почти весь 2021 год были обсуждения в так называемой Рабочей группе по налогам, но содержание возможных изменений пока никто не знает.

И предложения по системе пенсионных накоплений, представленные на организованной Министерством социальной защиты и труда 13 марта пресс-конференции, как якобы обсужденные с заинтересованными группами, были совершенно неожиданными для профсоюзов, хотя именно они донесли до общественности недостатки этой системы", - сказала председатель ЛКПС Инга Ругинене.

По ее словам, фрагменты выступлений того или иного министра о возможных изменениях, появляющиеся в публичном пространстве, и дискуссии в СМИ, вызывают обеспокоенность и напряжение среди жителей в такое неспокойное для Литвы время.

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