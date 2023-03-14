Министр образования: почти 300 учителей русского языка хотят получить вторую квалификацию

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене уверяет, что учителя русского языка, которым предложено получить вторую квалификацию, могут свободно решать, хотят ли они этого.

По словам министра, в настоящее время опросник министерства заполнили 400 учителей, из которых почти 300 изъявили желание получить дополнительную квалификацию.

"Мы все учимся всю жизнь. И никогда не поздно повышать свои компетенции и приобретать дополнительные квалификации. (...) Это решение каждого человека. Конечно, это совершенно свободное решение", - сказала радио LRT Ю. Шюгждинене.

"Мы провели опрос, получили 400 ответов. Учителей русского языка около 800 человек, из них почти 300 хотели бы получить вторую квалификацию, чему мы очень рады", - отметила министр.

По ее словам, большинство учителей хотят получить квалификацию специального педагога и учителя других иностранных языков.

"Мы рады, что большое количество из них выразили желание быть специальными педагогами, а также как дополнительную квалификацию отметили дошкольное образование, немецкий, французский языки. Действительно, очень много учителей планируют получить вторую квалификацию", - сказала Ю. Шюгждинене.

По словам министра, учителя смогут получить вторую квалификацию в сентябре-октябре, в свободное от уроков время.

ELTA напоминает, что в конце февраля министр Ю. Шюгждинене распространила письмо, в котором призвала образовательное сообщество и самоуправления предпринять конкретные шаги для популяризации изучения языков Европейского союза, искать возможности для обеспечения права учеников на выбор второго языка.

Учителям русского языка, желающим получить вторую квалификацию, было предложено заполнить анкету. Приобретение второй квалификации будет финансироваться государством.

Русский по-прежнему остается наиболее часто выбираемым вторым иностранным языком, но его популярность в качестве второго иностранного языка снижается. В этом учебном году увеличилось число учащихся, выбравших в качестве второго иностранного языка немецкий – его в этом учебном году выбрали 21,5 проц. (в прошлом – 15,2 проц.). 8 проц. выбрали французский язык (в прошлом году – 7 проц.).

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