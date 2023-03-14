Коронавирус в Литве: 684 новых случая, скончались три человека

За прошлые сутки в Литве выявлено 684 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 226 человек, скончались три человека: один в возрасте 70-79 лет, двое – 80-89 лет, сообщило Государственное агентство данных.

Сейчас болеют 6 164 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 606 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 309 240 случаев. За сутки госпитализированы 23 пациента, в больницах заняты 123 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 5 человека.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 157,9. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 312.

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