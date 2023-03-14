Советник премьер-министра о налоговой политике: я бы призвал своих коллег из Минфина выйти из бункера

По словам советника премьер-министра по вопросам экономики и инноваций Вайдаса Навицкаса, представленный Министерством финансов законопроект о временном взносе солидарности не был достаточно разъяснен как общественности, так и политикам. По его словам, те, кто работал над проектом, могли бы "выйти из бункера" и предоставить общественности более подробную информацию о том, откуда у банков такая большая прибыль.

"Мне бы очень хотелось, чтобы вице-министр Рута Белкштите, отвечающая за налоговую политику в Литве, и ее коллеги (потому что в Министерстве финансов работает не один человек) начали объяснять людям, что они здесь пытаются делать. (...) Поэтому я бы призвал своих коллег с улицы Лукишкю (адрес Министерства финансов – ELTA) выйти из бункера и начать объяснять общественности, что они там пытаются делать", - радиостанции "Žinių radijas" сказал В. Навицкас.

Советник премьера утверждает, что, в отличие от того, что иногда утверждается общественностью, большая прибыль банков была получена не за счет кредитов, выплачиваемых потребителями, а за счет выплат Центрального банка.

"В двух предложениях я скажу, откуда взялись эти так называемые "сверхприбыли". Они возникли потому, что было сделано много вкладов за счет всевозможной поддержки, ковидных и прочих компенсаций. И за эти вклады, которые банки сделали в Центральном банке, Центральный банк стал платить немалые проценты. Вот откуда взялась так называемая "сверхприбыль", пояснил он.

ELTA напоминает, что Министерство финансов в четверг подготовило законопроект о временном взносе солидарности – им будут дополнительно облагаться налогом коммерческие банки, зафиксировавшие увеличение прибыли, а доход будет направлен на национальную оборону.

Основные работающие в Литве банки – Swedbank, SEB и Luminor – в 2022 г. зафиксирован рост прибыли.

Прибыль Swedbank в Литве в 2022 г. составила 143 млн. евро и была на 64 проц. выше, чем в 2021 г.

Чистая прибыль SEB увеличилась на 49 проц. – до 172,3 млн. евро.

Прибыль Luminor в прошлом году выросла с 74,7 млн. ​​до 124,7 млн. евро.

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