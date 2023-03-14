В бюджете Вильнюсского окружного суда – дыра: нет денег на почтовые услуги

В начале этого года Вильнюсский окружной административный суд оплатил задолженность "Литовской почте" за пересылку процессуальных документов, денег на услуги почты у банка в этом году уже не осталось.

"В бюджете суда на 2023 год на почтовые услуги предусмотрели 47 000 евро. В прошлом году почтовые услуги значительно подорожали, увеличилось количество пересылаемых документов, поэтому у суда появилась задолженность - более 33 000 евро. Этот долг заплатили в 2023 году, выделенных на почтовые услуги в 2023 году денег суду хватило только на 1,5 месяца. Суд вынужден просить дополнительное финансирование на оплату почтовых услуг, в противном случае он не сможет работать", – сказал председатель Вильнюсского окружного административного суда Гедиминас Ужубалис.

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С ноября 2022 года суд получил около 4500 заявлений о взыскании задолженности за вывоз мусора, поэтому значительно выросли расходы суда на почтовые услуги - в десятки раз.

В пресс-релизе суда сказано, что пересылка процессуальных документов заказным письмом обходится суду в 6,64 евро. В ноябре и в декабре прошлого года за пересылку писем суд должен был заплатить почти 31 500 евро.

В начале 2022 года, когда расценки "Литовской почты не были увеличены, эта услуга стоила намного меньше - обходилась суду в 1500-2500 евро в месяц.

Планируется, что в этом году почтовые расходы суда также вырастут. За первые два месяца этого года суд уже получил 2300 административных дел (в 3 раза больше, чем в 2022 году за тот же период). За пересылку процессуальных документов в начале 2023 года суд уже заплатил 20 500 евро.

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