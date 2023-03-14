Президент Литвы выступит в Европейском парламенте в Страсбурге

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа 14 марта посетит с рабочим визитом Страсбург (Франция). Глава государства выступит на пленарном заседании Европейского парламента.

Основное внимание в своем выступлении президент уделит вопросам европейской безопасности и помощи Украине, расширению ЕС, важности сохранения исторической памяти и формирования устойчивости общества, сообщает пресс-служба президента.

В ходе визита в Страсбург глава государства также встретится с председателем Европейского парламента Робертой Метсола и генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

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