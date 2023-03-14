В Литве будет по-весеннему тепло: воздух местами прогреется до 13 градусов

Во вторник днем в Литву придет тепло. Днем будет 5–10, а на юге местами 11–13 градусов тепла.

Будет облачно, небольшие прояснения возможны лишь местами на юге страны. В большинстве районов время от времени будет идти дождь, более обильные осадки ожидаются на западе страны. Прогнозируют сильный ветер.

В среду ночью над страной пройдет холодный атмосферный фронт. В большинстве районов ожидаются осадки, местами мокрый снег. Будет дуть сильный порывистый ветер. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В некоторых районах, в основном в Жемайтии, ожидается гололед.

В среду днем ожидаются небольшие прояснения. Дожди пройдут лишь местами. Утром прогнозируют гололед. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.

В четверг ночью без осадков, будет 1–6 градусов мороза. Днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки, воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.

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