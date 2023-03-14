Новейшие рейтинги: часть политиков должна задуматься

Драматическая политическая жизнь в Литве не меняет результаты рейтингов. Это показывают данные новейшего опроса, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 18–27 февраля. Эксперты, с которыми говорили журналисты Delfi, отмечают, что повод для беспокойства есть: одну правящую политическую силу отрицательно оценивает все больше людей.

Погрешность результатов опроса 3,1%.

На первом месте рейтинга остается Литовская социал-демократическая партия - в январе за нее голосовали бы 12,2%, а в феврале – 11,8% участников опроса.

На втором месте Союз отечества–Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ) - соответственно 11,4% и 11,5%.

На третьем месте – оппозиционный демократический союз "Во имя Литвы" - в январе 12%, в феврале - 9,6%.

Четвертое место занимает Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - соответственно 9,1% и 8,5%.

На пятом месте – правящее Движение либералов, за которое в январе голосовали бы 6,2%, а в феврале - 5,4% респондентов.

Далее идет Партия свободы - соответственно 4,7% и 4%.

Седьмое место рейтинга занимает Партия труда - в январе 3,2%, в феврале 3,8%.

Последняя строка рейтинга - "Свобода и справедливость" - соответственно 2,1% и 2,7%.

За другую партию в новейшем опросе голосовали бы 11,3% участников опроса, не голосовали бы вообще 12,2%, 19,2% не знали, за кого голосовать или не ответили на вопрос.

Остальные партии набрали меньше 2% голосов.

По традиции участников опроса спрашивали, кто из политиков или общественных деятелей был бы лучшим кандидатом на пост премьер-министра.

Тут лидирует действующий премьер Ингрида Шимоните (в январе 14,8%, в феврале 14,2%).

На втором месте – экс-премьер Саулюс Сквернялис (8,1% и 8%).

Далее идет европарламентарий Вилия Блинкявичюте (5,2% и 7,3%).

Четвертое место – представитель "Свободы и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис. Его на посту премьера хотели бы видеть 5,4% в январе и 4,4% в феврале.

Далее идет "крестьянин" Аурелиюс Верига – соответственно 4,1% и 3,6%.

Шестое место в рейтинге занимает спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - в январе 3,3%, феврале – 3,2%.

Седьмое место досталось лидеру ЛСКЗ Рамунасу Карбаускису - соответственно 2,9% и 3% голосов.

Далее идет еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс. Его на посту премьера хотели бы видеть 2,2% участников опроса в январе и 2,6% в феврале.

Девятое место занимает Альгирдас Буткявичюс – 3% и 2,3%.

Последняя позиция досталась министру обороны Арвидасу Анушаускасу- в январе 3,5%, а в феврале 2%.

Участников опроса просили также оценить деятельность правительства.

Положительно или скорее положительно деятельность правительства оценили в январе 33,3%, а в феврале – 30,8% респондентов.

Отрицательно или скорее отрицательно работу правительства Литвы оценили в январе 58,5%, а в феврале – 62,2% участников опроса.

В январе 8,2%, а в феврале – 7% не знали, как оценить деятельность правительства Литвы.

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