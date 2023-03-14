В Друскининкае у белорусов угнали BMW, автомобиль нашли в ста километрах от места угона

В понедельник поздно вечером на ноги подняли всю литовскую полицию. Сообщалось об угоне автомобиля в Друскининкае, был угнан автомобиль BMW 2020 г.в.

Около 20 ч. по Единому номеру помощи 112 позвонил мужчина и сказал, что около автовокзала в Друскининкае двое мужчин угнали его белый BMW 2020 г.в. На поиски угонщиков подняли всю полицию Алитусского округа, вскоре был замечен белый BMW (с белорусскими номера), однако он не подчинился требованиям и на большой скорости поехал дальше.

Об угоне была информирована полиция всех округов Литвы, участвовали в поисках и пограничники. Столичная полиция стояла на всех въездах в Вильнюс. Около 21 ч. на перекрестке в Траку Воке, был замечен угнанный BMW.

Выяснилось, что подозреваемый оказался в тупике, он стоял на перекрестке, горел красный свет. Водитель не успел и глазом моргнуть, как его автомобиль заблокировали четыре экипажа. В автомобиле был только 30-летний мужчина. Он не оказывал сопротивления полиции. Мужчина был трезвым.

Автомобиль угнали у гражданина Беларуси (1979 г.р.) и 42-летней гражданки Беларуси. Помощь врачей пострадавшим не потребовалась.

Департамент полиции рассказал подробности об ограблении. Сообщается, что на стоянке, на ул. Гардино, мужчина (1992 г.р.) избил мужчину (1979 г.р.) и угнал его автомобиль BMW 420 XDRIVE (2020 г.в.). Стоимость автомобиля - 50 000 евро.

Задержанный в Траку Воке подозреваемый был арестован.

Начато расследование.

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