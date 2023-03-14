В литовских судах положение скандальное: готовятся остановить работу

Судьи в Литве больше не могут молчать – суды балансируют на краю бездны, погрязают в долгах, сообщает LNK.

"Это опасно, это угроза для государства, поскольку это означает, подрыв законодательных основ государства", – сказал председатель Каунасского участкового суда Арунас Пурвайнис.

Суды, по его словам, думают не о том, как им нормально работать, а о том, как выжить.

"Я надеюсь, не настанет тот день, когда суд будет парализован и не сможет рассматривать дела", – надеется Пурвайнис.

По его словам, критическая ситуация сложилась из-за того, что судам не хватает даже денег на погашение необходимых расходов (причина - повышение налогов). Например, два крупнейших суда в Каунасе – участковый и окружной – в прошлом году оплачивали долги за счет бюджета на этот год.

"Мы завершили год с долгом в 100 000 евро. Конечно, мы выплатили долг, но превысили расходы", – сказал председатель участкового суда.

Правда, осенью уже может не хватить денег на зарплаты судей.

"Денег недостаточно, не хватило 220 000 евро – значит, это 5% фонда зарплат на этот год, мы в начале этого года отдали на оплату долгов", – сказал председатель окружного суда Марюс Бартнинкас.

Больнее всего по судам ударили выросшие в разы расходы на обязательные услуги – переводы, почтовые расходы, электричество и отопление. По словам Бартнинкаса, уже думают об остановке работы суда.

"Я как глава суда вынужден нарушать закон о финансовой дисциплине и продолжать работу, мы оказываемся в долгах, может, можем выбрать иной вариант – остановить работу, рассмотрение дел, в которых надо рассылать письма", – сказал он.

Из-за долгов и низких зарплат в крупнейших судах Каунаса не хватает работников: судей, секретарей, другого персонала.

"В 2022 году вообще произошел перелом в плохом смысле, ушли 14 судей, а пришли всего 5, это в разы меньше", – сказал Пурвайнис.

Бартнинкас заметил, что из-за нехватки людей, например, секретарей, появились сбои в работе.

Председатель Совета судей Эгидия Тамошюнене сказала, что неизбежно увеличится срок рассмотрения дел.

"Как снежный ком, процессы затягиваются, вызывают беспокойства резонансные дела, они очень сложные, обычно долго длятся. Есть опасность, что ЕСПЧ признает слишком долгое рассмотрение дел в Литве, как нарушение 6 ст. Конвенции", – сказала она.

Однако пока бюджеты судов пересматривать не планируют, указал Минфин. Если появятся просьбы о дополнительном финансировании товаров и услуг, их рассмотрят.

В участковых судах Литвы не хватает 63 судей, в окружных – 13. Если парламент одобрит, зарплаты судей увеличат с июля 2023 года.

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