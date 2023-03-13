Офис президента Литвы о немецкой бригаде: нужны не встречи или заявления, а работа над реализацией коммюнике

В ответ на заявления министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о немецкой военной бригаде, Офис президента в свою очередь подчеркивает, что не видит необходимости во встрече ведомств, заинтересованных в размещении военнослужащих союзников, и подготовке совместного заявления по этому вопросу. Глава государства призывает к соблюдению коммюнике, подписанного им и канцлером Германии Олафом Шольцем. Как подчеркивается в письменном комментарии агентству ELTA, "на данный момент нужны не встречи или заявления, а работа над реализацией коммюнике".

"Интерес и задача национальной безопасности Литвы — присутствие в Литве боеспособной бригады. Обнародованное в прошлом году коммюнике президента Литовской Республики и канцлера Германии является действительным, а его положения должны и впредь выполняться так, как предусмотрено в документе, обнародованном главами государств. Это Литва должна быстро выполнить свои обязательства по созданию необходимой для бригады инфраструктуры", — говорится в полученном агентством ELTA ответе Ридаса Ясюлениса, советника по связям с общественностью Офиса президента.

"Данный вопрос обсуждался в Совете государственной обороны, где было решено, что на данный момент нужны не встречи или заявления, а работа над реализацией коммюнике", — отмечается в ответе Офиса президента.

Ранее, еще до того, как возникли вопросы относительно толкования двустороннего коммюнике, Г. Ландсбергис предложил повторить соглашение между Вильнюсом и Берлином. Выступая в пятницу перед журналистами в Сейме, глава литовской дипломатии дал понять, что всем ведомствам, интересующимся вопросом бригады, было бы полезно "встать у микрофона" и сказать, что текст двустороннего соглашения воспринимается одинаково.

"В прошлый раз я говорил с этой трибуны – если временами возникает вопрос, все ли государственные учреждения в Литве видят текст одинаково – может всем учреждениям иногда полезно встать у микрофона. Министерству иностранных дел, Министерству национальной обороны, других я называть не буду, которые очень высоко и недоступны. Но все учреждения в один голос заявили бы – да, это один и тот же текст, и мы его воспринимаем одинаково. Это было мое предложение, но оно было категорически отвергнуто, потому что в этом, якобы, нет необходимости", — вспоминал Г. Ландсбергис историю сроком давности несколько месяцев.

"Если у вас есть возможность спросить — возможно, это когда-нибудь будет полезно", — намекнул он журналистам.

ELTA напоминает, что министр обороны Германии Б. Писториус, посетивший Литву на прошлой неделе, коснулся вопроса о том, нужна ли странам Балтии немецкая военная бригада, размещаемая на постоянной основе. Говоря о защите восточного фланга, он сказал, что следует искать "более гибкие структуры". Поэтому политик выразил надежду, что ответы на эти вопросы будут даны на Вильнюсском саммите НАТО. Такие заявления немецкого политика в очередной раз вызвали в стране дискуссию относительно размещения военной бригады. В первую очередь звучал вопрос о том, отвечает ли интересам безопасности Литвы решение Германии не размещать целое воинское подразделение.

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