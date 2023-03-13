Стали известны подробности избиения несовершеннолетней в лесу

В выходные сообщалось, что в лесу Паневежского района была обнаружена сильно избитая несовершеннолетняя (2006 г.р.). Она находится в больнице. По просьбе прокуратуры под арест взяты трое подозреваемых.

10 марта, около 22 ч., в лесу Паневежского района полиция обнаружила избитую несовершеннолетнюю, она была без сознания. По предварительным данным, в больнице у девочки диагностировали многочисленные следы побоев, их квалифицировали как тяжкие телесные повреждения.

Вечером того же дня полиция Паневежского округа задержала 5 подозреваемых. Троих подозреваемых суд разрешил взять под арест на срок от 10 дней до 3 месяцев. Еще двоим несовершеннолетним подозреваемым назначили более мягкую меру пресечения - письменную подписку о невыезде.

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По предварительным данным, компания в тот вечер у леса распивала алкогольные напитки. Несовершеннолетняя была сильно избита во время конфликта.

Ведется расследование. Подозреваемый грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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