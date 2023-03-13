Президент: Литва твердо поддерживает стремление Молдовы стать членом ЕС

В понедельник состоялся телефонный разговор президента Литвы Гитанаса Науседы с президентом Молдовы Майей Санду. В ходе беседы глав государств Г. Науседа осудил стремление пророссийских сил дестабилизировать ситуацию в Молдове и отметил, что Литва твердо поддерживает путь Молдовы к европейской интеграции, говорится в пресс-релизе Офиса президента.

"Литва решительно поддерживает и помогает Молдове на ее демократическом европейском пути. Солидарность стран Евросоюза с Молдовой особенно важна на фоне угрожающей политики России в регионе", – сказал президент.

Глава государства также обсудил с Майей Санду предстоящую встречу европейского политического сообщества, которая состоится 1 июня в Кишиневе, а также поддержку молдавских учреждений в укреплении их административных способностей.

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