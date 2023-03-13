В Вильнюсе отметят день весеннего равноденствия

20 марта, в 20 ч. день сравняется с ночью. Наступит весеннее равноденствие – начало астрономической весны. Вильнюсцы в долине Святорога смогут пройти под воротами весны в "Сады равноденствия", пишет madeinvilnius.lt.

Соломенный сад – так в Литве называют соломенную подвеску-оберег. Это модель совершенного мира, мира гармонии.

20 марта, в 20 ч. в долине Святорога будет возможность оказаться внутри такого сада. Интерактивную инсталляцию создаст Мантвидас-Владас Вилис. На празднике выступит группа Atalyja, будут читать стихи Владаса Бразюнаса. Вокруг большого сада разместят маленькие сады, созданные вильнюсскими школьниками.

"Сады равноденствия" появятся в долине Святорога 15–17 марта, их можно будет увидеть до 3 апреля.

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