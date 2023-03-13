Глава комитета по нацбезопасности: коммунизм должны объявить преступным режимом

Глава парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас акцентирует, что коммунизм и нанесенный им Литве ущерб следует оценить должным образом.

"У коммунизма не было своего Нюрнбергского процесса. Эта система после Второй мировой войны словно была на стороне победителей. И это запрограммировало серьезную проблему – коммунизм до конца не оценили и не об-явили преступлением. Уже после 1991 года темы оценки коммунизма начинают уменьшаться и исчезать, над этим даже начинают зло подшучивать", – сказал на конференции, посвященной коммунизму Кащюнас.

Политик обратил внимание на то, что взяло верх политкорректное представление советского периода, якобы "советским было только время, а не люди".

"Взяла верх определенная амнистия, которая по-своему означает, что даже на моральном уровне, что уже говорить о юридическом, не поднимался вопрос преступлений коммунизма, и его отдельных деятелей", – сказал депутат.

Laurynas Kasčiūnas Foto: ELTA / Marius Morkevičius

Однако, по словам Кащюнаса, очень важно, чтобы коммунизм и нанесенный им ущерб получили должную оценку.

"Оценка коммунизма важна. Это по сут не какая-то месть, а историческая справедливость и урок для будущих поколений. Это необходимо, чтобы наши будущие поколения поставили перед коммунизмом политический и моральный заслон", – акцентировал глава ПКНБО.

"Коммунизм, как и нацизм, уничтожил всю существовавшую мораль, унизил достоинство человека, не осталось моральных тормозов, существовавших в христианском обществе, а стремление создать нового человека, отрицая саму его сущность, привело к невиданному прежде в истории человечества варварству", – заметил Кащюнас.

Напомним, что литовские консерваторы хотят вернуться к проекту закона, цель которого - признать Литовскую компартию преступной организацией.

Проект планируют зарегистрировать во время весенней парламентской сессии.

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