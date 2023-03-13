Эфир Delfi с Алексеем Арестовичем: интрига в том, что мы и есть настоящая Русь

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После выпуска новостей — интервью с экс-советником команды президента Украины, психологом и аналитиком Алексеем Арестовичем. Об исторических истоках войны России с Украиной, военной помощи Запада, обстановке на фронте, преступлениях российских военных на оккупированных территориях, вагнеровцах под Бухмутом Эти и другие вопросы с ним говорил журналист, издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов. Начало эфира в 13.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!