Глава профсоюзов о предложениях к пенсионному накоплению: это нечестно

Соцмин Литвы представил изменения к системе пенсионного накопления в фондах второй ступени, после чего председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что изменения - минимальные. Ругинене призывает обеспечить людям возможность принятия самостоятельного решения по вопросу участия или выхода из пенсионной системы. По словам главы ЛКП, пенсионные фонды должны активно работать, приглашая людей, а нынешняя система "играет" на пользу бизнеса.

"Человек сам должен определиться, как это было прежде. Извините, но пенсионные фонды должны пошевелить некоторыми частями тела и убедить людей в том, что участие в накоплении выгодно. Сейчас идет игра в одни ворота", – сказала Ругинене.

Соцмин предлагает возвращать отказавшееся от накопления лицо в систему лишь один раз, если человек приостанавливает участие, его автоматически повторно в систему не будут возвращать. В то же время людям, которых впервые включили в систему, на выход дают 3 месяца, зато накопившие меньше 10 807 евро сами смогут выбрать подходящий способ выплаты. Эти предложения представят правительству Литвы.

Что касается вопроса выхода из системы, то его решат только после того, как Конституционный суд даст свой ответ на запрос.

Ругинене дала понять, что предлагают косметические изменения.

"Человек остается в нынешнем положении, ничего не меняется. Меня шокировало то, что Соцмин консультировался с Центробанком, с еще несколькими ведомствами, но не нашел времени на консультации с социальными партнерами. На Трехстороннем совете никто ничего не знал, эта конференция, как гром среди ясного неба. Что мы сегодня услышали: что автоматическое вовлечение остается в силе, это значит, что людей все равно два раза будут включать в систему, это нечестно.

Я не понимаю, почему мы должны ждать разъяснений КС, ведь эти вопросы не связаны между собой, мы говорим о честности: честная ли система или нет", – сказала Ругинене.

По ее словам, сейчас людей в пенсионное накопление второй ступени включают насильно.

"Если мы насильно включаем, если мы создаем сложные условия для выхода из системы, посмотрите, как представлена информация – сегодня мы услышали – более ясной будет информация для тех, кому немного осталось до пенсии, всем остальным ясную информацию о плюсах и минусах предоставлять не планируют", – заметила глава профсоюзов.

Она сказала, что если бы не возмущение общества, то и этих изменений скорее всего не было бы.

"Этот очень, очень странно. Наверное, к этой системе надо подходить с большей ответственностью, общество сказало свое слово: эти изменения были приняты только путем давления. Сегодняшняя система автоматического вовлечения и навязывания правил игры, нечестная. У людей должно быть право на выход из системы. Договор заключают две стороны", – сказала Ругинене.

Вице-министр социальных дел и труда Мартинас Шюркус сказал, что вовлечение людей в систему необязательное, они могут отказаться от участия. По словам представителя Соцмина, нынешняя система позволяет поощрять людей к участию в накоплении.

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