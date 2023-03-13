На магистрали тягач столкнулся с трактором: тракторист доставлен в больницу

Полиция информировала, что на магистрали A1 произошло ДТП. По предварительным данным, пострадал мужчина.

Около 6 ч. поступило сообщение, что в пределах деревни Сабалишкес, на дороге А1 в сторону Каунаса столкнулись тягач и трактор.

На месте происшествия выяснилось, что водитель (1970 г.р.) тягача MAN слишком поздно заметил ехавший в первой полосе трактор, пытался его обогнать, но зацепил заднюю часть. После удара трактор съехал с дороги и оказался в кювете.

По предварительным данным, пострадал тракторист (1964 г.р.), его доставили в больницу.

Начато расследование.

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