ЛИСР против запрета на работу магазинов в воскресенье: это приведет к росту цен и увольнению работников

Запрет на работу продовольственных магазинов площадью больше 500 кв. м в воскресные дни и в праздники грозит искажением конкуренции, ухудшит возможности выбора потребителей, указал Литовский институт свободного рынка (ЛИСР).

"Забота политиков о конкуренции в сфере розничной торговли может вызвать обратный эффект. В 2018 г. Еврокомиссия подчеркнула, что конкуренцию в этом секторе укрепило бы снижение ограничений на рабочее время, а не их увеличение. Кроме того, дополнительные ограничения привели бы еще большей выгоде электронных магазинов, которые значительно выросли во время пандемии", – сказал эксперт ЛИСР Леонардас Марцинкявичюс.

По его словам, несмотря на то, что депутаты, которые готовят закон, утверждают, что такое регулирование поможет укрепить позиции малого бизнеса, торговля будет запрещена не только в части торговых центров, но и на больших рынках. По этой причине убытки ждут и представителей малого бизнеса, арендующих торговые площади в торговых центрах и на таких рынках.

Если будет введен запрет на работу магазинов в воскресные дни, то на 1/6 уменьшится необходимость в работниках торгового сектора. Все праздничные выходные (13 в году) и воскресные дни (48), это два месяца работы. По словам аналитиков ЛИСР, это отрицательно скажется на зарплатах людей и приведет к сокращению штата.

"Все это можно было предусмотреть, если бы проект закона был подготовлен по принципам качественного создания законов. Иными словами, если бы создатели закона провели оценку влияния такого закона, обсудили отрицательные последствия такого решения и возможные альтернативы", – сказал Марцинкявичюс.

Есть сомнения и в том, что такой закон соответствует Конституции Литвы. По словам эксперта ЛИСР, свобода хозяйственной деятельности может быть ограничена, только в том случае, если это нужно для защиты интересов потребителей, если сохраняется честная конкуренция, а сам запрет обоснован, никого не дискриминирует и позволяет добиться определенной цели.

"В данном случае видно, что запрет исказит конкуренцию, вызовет неудобства у потребителей, приведет к подорожанию продуктов. Кроме того, не будет реализовано стремление к социальной ответственности, поскольку зарплаты части работников сектора розничной торговли снизятся или же люди вообще лишатся работы", – считает эксперт.

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