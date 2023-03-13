Прогноз погоды на неделю: в Литву идет потепление

В понедельник днем с юго-запада придет теплый атмосферный фронт, станет теплее.

Во многих районах с утра будет пасмурно, только на востоке страны в утренние часы ждут прояснения. Начиная с запада, юго-запада пойдут осадки: сначала снег, мокрый снег, потом им на смену придет дождь. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра будут достигать 7–12 м/с, местами 15–18 м/с. Постепенно будет повышаться температура, после обеда и вечером будет 1–6 градсуов тепла.

В ночь на вторник над страной пройдет теплый атмосферный фронт. Ночь будет облачной, небольшие прояснения ожидаются лишь местами, в большинстве районов прогнозируют осадки, в основном дождь. В Жемайтии прогнозируют туман. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 1–6 градусов тепла.

Во вторник днем Литва будет в теплой части циклона. По небу будут плыть облака, во многих районах ожидаются дожди, правда, на этот раз небольшие. Будет дуть сильный ветер. Днем будет 5–10 градусов тепла, местами 11–12 градусов.

В среду над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, он вытеснит тепло из страны. Будет облачно с прояснениями, ночью во многих районах, днем местами ожидаются осадки, но небольшие, в основном в виде дождя. Ночью и утром возможен гололед. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 0–5 градусов тепла, днем 3–8 градусов выше нуля.

В четверг ночью местами, днем во многих районах ожидаются небольшие, кратковременные осадки. По-прежнему будет ветрено. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 3–8 градусов тепла.

В пятницу усилится зона высокого давления, поэтому особых осадков не ожидается. Ночью будет 3–8 градусов мороза, днем 3–8 градусов тепла.

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