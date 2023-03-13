Новый рейтинг: Науседа повторяет сценарий Грибаускайте

Новые рейтинги по-прежнему демонстрируют лидерство действующего президента Гитанаса Науседы. Таковы данные опроса, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 18-27 февраля 2023 года. Респондентов спрашивали, кого они хотели бы видеть на посту президента Литвы. Политологи указали Delfi, что на ближайших выборах альтернативы Науседе нет. Один из политологов сказал, что Науседа повторяет сценарий бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Науседа прочно удерживает позицию лидера. В январе 19,4% участников опроса хотели видеть его на посту президента, в феврале – 20,1%. Далее идет премьер-министр Ингрида Шимоните. В январе ее на президентском посту хотели видеть 13% участников опроса, в феврале – 10,1%. На третьем месте – адвокат Игнас Вегеле (соответственно 6,8% и 8%).

На четвертом месте рейтинга – экс-премьер, глава демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис. За него в январе голосовали бы 5,2%, в феврале – 6% респондентов.

Далее идет европарламентарий, председатель Литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте (соответственно 4,7% и 5,6% участников опроса).

На шестом месте рейтинга – общественный деятель Андрюс Тапинас (в январе 2,5%, в феврале – 4,4%).

Седьмое место занимает глава Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис (в январе 1,5%, в феврале – 3,4% участников опроса).

Далее идет министр обороны Арвидас Анушаускас, в январе набравший 3,9%, а в феврале – 2,9% голосов.

Девятое место - спикер Виктория Чмилите-Нильсен - соответственно 2,2%, и 2,7% участников опроса.

На 10-м месте представитель "Свободы и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис, набравший в январе 1,7%, а в феврале 2,1% голосов.

За другого кандидата в январе голосовали бы 10,3%, а в феврале - 9,6% участников опроса. В январе 10,8%, а в феврале 7,7% респондентов не намеревались голосовать вообще.

Еще 19,2% в январе и 17,4% в феврале не знали, за кого голосовать.

Аурелиюс Верига, Ремигиюс Шимашюс, Аушра Малдейкене, Вальдемар Томашевский, Пятрас Гражулис и Габриэлюс Ландсбергис набрали меньше 2% голосов.

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