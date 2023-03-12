Польский велосипедист испытывает бдительность пограничников

Пограничники КПП Райгардас второй раз за неделю задержали гражданина Польши, который пытался пронести через границу полный рюкзак белорусских сигарет.

Служба охраны госграницы сообщает, что в четверг ночью на КПП Райгардас на велосипеде из Беларуси приехал 38-летний гражданин Польши.

Он с рюкзаком на плечах пытался попасть в административное помещение, сказав, что ему надо в уборную.

Однако перед этим пограничники решили проверить В рюкзаке, как и подозревали пограничники, были белорусские сигареты: 190 пачек Monte Carlo, The King и NZ Gold.

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Ровно неделю назад этот же поляк пытался пронести сигареты, оставив рюкзак перед проверкой в туалете. В первый раз в рюкзаке было больше 200 пачек сигарет. В первый раз пограничники передали нарушителя в руки таможенников, которые должны были назначить наказания за контрабанду.

Таможенники еще не приняли решение в деле гражданина Польши, а он попался вторично. Начато еще одно расследование.

Foto: VSAT

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