Жители Литвы уже бронируют в Паланге гостиницы на лето

На дворе начало весны, но Паланга уже готовится к летнему сезону, жители бронируют номера в гостиницах. Палангские предприниматели говорят, что цены в этом году не изменятся, пишет LNK.

Специалисты по туризму уже сейчас говорят, что многие обращаются в поисках места для отдыха, среди обращающихся - не только жители Литвы.

"К нам в этом году приедут и немцы, и братья эстонцы, латыши, которые интенсивно интересуются ценами, возможностями, мероприятиями. Больше посетителей будет и вне сезона, но мы надеемся, что будет больше не только немцев, но и ирландцев, британцев", – сказала специалист Палангского центра туристической информации Аушра Станкявичене.

Надежд не скрывают и палангские предприниматели. Они говорят, что на лето уже забронировали 15% гостиниц.

"Некоторые приезжают с детьми, с домашними питомцами, у людей есть свои потребности, пожеланиями в связи с дополнительными услугами, процедурами.

Поэтому надо планировать как можно раньше, тогда предложений бывает больше", – сказала глава центра Раса Кмитене.

У курорта есть новости. Обновился Палангский центр туристической информации. Туристы могут ознакомиться с новым янтарным маршрутом на побережье Балтийского моря, сфотографироваться на фоне старой Паланги.

"Можно путешествовать во времени, просматривая фильм 3D", – aсказала Кмитене.

Жители Паланги уверяют, что цены на курорте летом не должны вырасти. Поскольку авиабилеты дорожают, цены на литовском взморье уже не смогут напугать жителей Литвы, но палангцы говорят, что не цены на курорте главное.

"Я сама работаю в гостинице, поэтому главное – погода. Если погода хорошая – людей бывает больше", – сказала одна из жительниц Паланги.

"Многое зависит от погоды, но, я думаю, что лето будет хорошим, ведь сейчас весна теплая", – сказал другой житель курорта.

Прошлым летом Паланга была щедрой. Предприниматели жалуются, что цены на электричество и отопление съели часть доходов.

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