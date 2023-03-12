Зима никуда не уйдет: в выходные ждет новая порция снега

В воскресенье днем ожидаются обильные осадки, которые принесет активный циклон. Облачность немного уменьшится, появятся прояснения. В большинстве районов время от времени будет идти снег, меньше всего осадков будет на северо-востоке страны. Будет дуть порывистый ветер, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Во многих районах ожидается поземка. Днем будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на понедельник над Литвой усилится зона высокого давления. В небе появятся прояснения. Небольшой снег ожидается лишь местами, в основном на востоке страны. На дорогах прогнозируют гололед. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 4-9, местами до 10-13 градусов мороза.

В понедельник днем с запада к стране приблизится зона низкого давления. В первой половине дня еще будет солнечно, но позже ожидается новая порция осадков. Во многих районах пройдет снег, мокрый снег, на юго-западе - дождь. Будет дуть сильный ветер, порывы до 15 м/с. Днем будет пасмурно, воздух прогреется до 0-5 градусов тепла.

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