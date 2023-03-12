Конфликт из-за кричащего ребенка в кошачьем кафе привел к угрозам в адрес официанта

В редакцию портала обратился читатель, который хотел поделиться своей историей. Он рассказал, что с членами семьи - женой и 14-месячным ребенком - 8 марта посетил кошачье кафе. По действующим в этом заведении правилам, столик с ребенком до 6 лет клиент забронировал заранее. В указанное время семья пришла в кафе, заказала еду.

Малышу в кафе было интересно, в ожидании заказа родители ходили с ним по кафе и осматривали котов. По правилам, семья не трогала спящих кошек, ребенка не оставляли без присмотра.

Однако, мужчина рассказал, что один официант был недоволен тем, что ребенок слишком бурно выражает эмоции и громко лопочет.

Мужчина захотел заказать еще одно блюдо, но официант сказал, что, поскольку они не соблюдают действующие правила, им придется заплатить и покинуть заведение.

"Я бы ушел сразу, но как же заказанная еда и напитки – неужели надо заплатить и уйти? Я спросил официанта: если я с ребенком сейчас уйду, почему я должен платить за еду, которую не доел? Но официант настаивал на нашем уходе и оплате счета – в противном случае грозился вызвать полицию. Я хотел дождаться полицейских, которых вызвали за то, что ребенок громко лопотал.

Но жена уговорила меня уйти, мы ушли. Вопрос: действительно ли кафе готово принимать семьи с детьми? Если нет, то может ясно пишите на сайте и на двери - с детьми и собаками вход воспрещен.

Тогда не будет конфликтных ситуаций, всем все будет ясно. Ведь есть же рестораны, которые не принимают детей...", - писал мужчина.

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Представители кошачьего кафе так рассказали о конфликте.

"Ситуация неприятная. У нас в кафе живет 15 кошек, все они взяты из приютов, их жизнь не была приятной, у них был плохой опыт, поэтому они чувствительны к шуму, прикосновениям.

Для их комфорта существуют внутренние правила, разработанные с ветеринарами и на основе опыта других подобных кафе. С правилами можно ознакомиться на нашем сайте и у входа, есть они и в интернете https://kaciukavine.lt/taisykles/ Всех клиентов знакомят с правилами и просят их подписать.

Вышеупомянутая семья заказала еду, напитки и алкогольные и безалкогольные. Когда они ели, ребенок стал громко кричать и визжать. Это вызвало стресс у кошек. Работники подошли и попросили успокоить ребенка. Такую просьбу озвучили 4 раза.

Однако мужчина всякий раз грубил, говорил: "сам успокой", "ребенка попроси" и т.п. Мужчина на замечания не реагировал. Из-за шума кошки стали прятаться. Тогда клиенту напомнили, что он подписал правила, за злостное нарушение он должен покинуть кафе.

Официант принес счет, попросил заплатить и уйти. Клиент заявил, что будет здесь столько, сколько захочет. Позже, когда оплатил счет, стал угрожать официанту: "Встречу на улице – не поздоровится... Осматривайся на улицах, в спортклубе, везде..."

Работники испугались и вызвали полицию. Когда клиент узнал, что вызвана полиция, поспешил уйти. Полицию решили вызвать из-за угроз в адрес официанта.

За 8 лет работы кафе полицию вызывали дважды.

Есть клиенты с примитивными взглядами. "Я плачу, поэтому могу делать, что хочу" или "Мой ребенок, как вы смеете, он же самый хороший..." и др.", - сказали представители кафе.

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