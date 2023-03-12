11 марта в Вильнюсе состоялась премьера фильма Мантаса Кведаравичюса "Мариуполь 2"

В День восстановления независимости Литвы в Вильнюсе на кинофестивале "Весна кино" состоялась особая премьера – в Литовском национальном театре оперы и балета состоялся показ фильма погибшего в Украине литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса "Мариулоль 2". Режиссер зафиксировал жестокости войны в Украине и показал, что настоящую свободу никто не может отнять, а ярче всего во тьме светит человечность. Документальный фильм, свидетельство военных преступлений зрители смогут увидеть 16–26 марта во время кинофестиваля.

Перед премьерой 11 марта мать погибшего в Украине Мантаса Бангуоле Кведаравичене сказала, что в первую очередь от имени семьи и детей Мантаса хочет поблагодарить всех, кто много сделал для того, чтобы жертва Мантаса не была бесплодной: Ханне Билобровой, Литовскому киноцентру, продюсерам и др.

"Благодарю всех друзей Мантаса, которые знали его, любили его таким, какой он был, и верили в него. Пусть покоится с миром беспокойная душа Мантаса. Спасибо всем", – сказала она.

"Хочу поблагодарить организаторов фестиваля за то, что мы сегодня здесь. Хочу поблагодарить родителей Мантаса – у них есть хороший сын, которым гордится мир, а я горжусь тем, что знала его", – сказала Ханна Билоброва.

С Донбасса на премьеру приехала и исполнительный продюсер фильма Ирина Прудкова.

"Сейчас в Мариуполе россияне пытаются уничтожить все следы преступлений. Они сносят разрушенные российскими авиационными бомбами дома.... Заливают бетоном подвалы, в которых до сих пор остаются тысячи тел жителей города... Фильм "Мариуполь 2" - прямое доказательство российских преступлений против человечества. К сожалению, он был снят ценой жизни Мантаса... Они убили Мантаса, но им не удастся уничтожить документальные доказательства их участия в уничтожении города. Этот фильм должен стать доказательством против Путина в Гааге или в другом трибунале. И если бы мы сейчас спросили Мантаса, стоила ли его смерть этого?... Я на 100%, уверена, что он сказал бы: "Да", – не сомневалась Прудкова.

На премьере фильма присутствовали Витаутас Ландсбергис, премьер Литвы Ингрида Шимоните, глава Минздрава Арунас Дулькис, писатель Кристина Сабаляускайте, кинорежиссер Аудрюс Стонис, кинорежиссер Гедре Жицките, другие деятели культуры и общественные деятели.

Документальный фильм Кведаравичюса "Мариуполь 2" получил специальный приз Каннского фестиваля. Это второй фильм литовского режиссера о Мариуполе.

28–ой Вильнюсский кинофестиваль "Весна кино" пройдет 16–26 марта в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе.

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