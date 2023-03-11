В Вильнюсе состоялось шествие народников

11 марта в Вильнюсе состоялось ежегодное шествие народников, во время которого скандировали слова "Литва для литовцев!". Однако в этом году на так называемое "Патриотическое шествие 11 марта" собралось сравнительно немного людей – если в 2022 г. было 200 человек, то в этом году было меньше 100 человек.

По словам многолетнего организатора этого шествия Гинтараса Сонгайлы, во время мероприятия обратили внимание на обстоятельства внутренней политики.

"Нынешние правящие проводят политику денационализации. Это показал принятый закон о написании фамилий. Это нарушение Конституции, это унижение литовскости. С учетом происходящего в Украине, эти вопросы не будут яркими во время шествия", – сказал он.

Шествие прошло по устоявшемуся маршруту от Кафедральной площади по проспекту Гедиминаса до Лукишкской площади. Участники шествия скандировали "Литва для литовцев!", "Литва будь свободна", "Один с половиной, два с половиной, хороша Литва без русских, как цветочек цветет всегда".

Также участники шествия выразили поддержку Украине, скандируя: "Слава Украине", "Слава Украине, героям слава!".

Участники шествия пели песни: "Пусть знают большевики" и народную Ant kalno mūrai.

В конце участники шествия исполнили гимн Литвы.

В этом году на шествие принесли лишь один плакат – на нем упоминался Ромуальдас Озолас. Участники шествия несли флаги Литвы и Украины, флаги с Погоней, столбами Гедиминовичей и др.

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