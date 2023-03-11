После метели появилась статистика перевернувшихся автомобилей

Delfi уже сообщал, что в минувшую пятницу в стране из-за непогоды произошло множество ДТП, сообщалось о погибших и пострадавших. Страховщики подсчитают нанесенный ущерб только на следующей неделе. Полиция и пожарные-спасатели уже представили предварительные данные о ДТП.

В 13.40 ч. на 19-м км дороги Алитус-Симнас-Калвария столкнулись три автомобиля. Автомобиль BMW 320, которым управлял молодой человек (2004 г.р.) врезался в ехавший в том же направлении Toyota Yaris, которым управляла женщина (1975 г.р.). Toyota Yaris после удара выехала на встречную полосу и столкнулась с тягачом Scania. Водителя Toyota Yaris пожарные-спасатели передали в руки врачей.

В 14 ч. в деревне Мачюнай (Пренайский район) столкнулись 3 автомобиля: Mercedes-Benz, Škoda и Peugeot Partner. Пострадали три человека.

В Вилкавишкисе, на ул. Витауто, в кювет съехал автомобиль BMW.

В 14.30 ч. в Кайшядорском районе, на 82-м км дороги A1 Вильнюс-Каунас, около Румшишкес столкнулись 4 автомобиля. VW Passat вытаскивали из кювета.

Рядом столкнулись три авто, но люди в ДТП не пострадали.

В нескольких сотнях метрах столкнулись VW Polo и Toyota Verso. Водителя одного из них увезли в больницу.

В 15 ч. в Каунасе, на ул. Салако, столкнулись 3 автомобиля.

В 16.30 ч. в Каунасском районе, в деревне Вигяй с дороги съехал автомобиль Opel Astra, люди не пострадали.

В 17 ч. недалеко от Казлу Руды в кювет съехал и перевернулся автомобиль Kia Sportage. Водителя ни в авто, ни рядом не было.

В 17.30 ч. в Вилкавишкском районе, в деревне Руда, на ул. Мариямполес, в кювете перевернулся автомобиль BMW. Люди не пострадали.

В 18.50 ч. в Алитусском районе, в деревне Панемунинкеляй, на ул. Нормандиёс-Нямуно, автомобиль Kia, которым управляла женщина (1979 г.р.), съехал с дороги. Пострадала пассажирка (1976 г.р.).

11 марта, в 6 ч. в Каунасском районе, в Бабтай пожарные-спасатели вытаскивали из кювета автомобиль Ford Focus.

В 8 ч. в Расейняй, на ул. Шатриёс, помощь потребовалась экипажу Hyundai Trajet. Машина стояла наискосок дороги и не могла тронуться с места. В машине было четверо детей. Автомобиль скользил в сторону, не мог спуститься с горки. Пожарные помогли спустить автомобиль.

Помощь пожарных потребовалась и полиции - в Скуодасском и Швенченском районах пришлось вытаскивать автомобили полиции, которые увязли в сугробах.

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