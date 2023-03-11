Ксендз Григас не приехал в парламент на вручение награды

В субботу в парламенте ксендзу, диссиденту Робертасу Григасу вручили награду "Весть", однако он не приехал за ней. Свое решение он объяснил в фейсбуке.

"Я получил приглашение спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен принять участие в мероприятии по случаю 11 марта в парламенте. Меня также информировали, что патриотические организации намерены вручить мне награду 11 марта. Без особого желания, но по повелению совести, я написал в канцелярию парламента следующее письмо", – писал Григас.

"Как я упомянул по телефону, у меня есть сомнения в связи с принятием награды "Весть" в парламенте. Я обдумал деятельность нынешнего парламента, во многих аспектах я считаю ее антихристианской, антинациональной и антикультурной, поэтому решил не участвовать в мероприятии", – заверил он.

Ксендз признал, что с уважением относится к тем, кто считает, что он достоин этой награды, но заверил, что не хочет, чтобы его связывали с парламентом такого качества.

"Я уважаю патриотические общественные организации, которые считали, что я достоин получения такой дорогой для литовцев награды. Однако я не хочу, чтобы меня как-то связали с парламентом такого качества. Я давно не чувствую того, что парламент должным образом представляет интересы моих людей, традиционных, консервативных, дорожащих своими корнями", – писал Григас.

11 марта 1990 года Верховный совет-Восстановительный Сейм Литвы объявил о восстановлении Литовского государства. За проголосовали 124 депутата, 6 - воздержались.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!