Подписант акта о независимости – властям: пора стать требовательнее к себе

Во время выступления на мероприятии по случаю 11 марта в парламенте подписант акта о независимости Гедиминас Вагнорюс поднял вопрос, насколько Литва способно защищаться в случае конфликта: при оказании помощи Украине начала ли Литва сама повышать требования военной подготовки, осмелится ли она ввести всеобщую воинскую обязанность, которая непопулярна среди части избирателей.

Вагнорюс обратил внимание на позицию Литвы на международной арене. Он порадовался тому, что главы Литвы "поддерживают героическую борьбу Украины".

"Особенно радует, что наши политические лидеры снова говорят в унисон, демонстрируя крепость литовской традиционной внешней политики", – заметил подписант. Однако он сомневается в способности государства дать должный отпор врагу, если это потребуется.

"Мы верим, что в случае необходимости будет быстро активирована 5 ст. НАТО. Но эта помощь не придет мгновенно. Мы не отпугнем агрессора заявлениями, мы должны демонстрировать сильные военные мощности. Какого вооружения и каких мощностей нам не хватает, мы видим по борьбе в Украине. Мы красиво поддерживаем Украину – не отдать ни пяди, бороться до последней капли. Но ставим ли мы перед собой задачи высокой военной подготовки? Осмелимся ли принять непопулярное среди части избирателей решение о всеобщей воинской обязанности? Не надо забывать, что инвестиции в оборону окупаются экономически. Поучитесь у Финляндии, которая идет в НАТО как мощная военная сила", – сказал подписант.

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