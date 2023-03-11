В 26 самоуправлениях Литвы выборы объявлены состоявшимися

Главная избирательная комиссия в пятницу подтвердила результаты первого тура выборов мэров и муниципальных советов. Объявлено, что в 26 самоуправлениях Литвы выборы считаются состоявшимися и второй тур выборов в них не потребуется, говорится в пресс-релизе ЦИК.

Выборы считаются состоявшимися в следующих самоуправлениях: Акмянском районном, Алитусском городском, Бирштонском, Друскининкском, Ионавском районном, Ионишкском районном, Каунасском городском, Казлу-Рудском, Кретингском районном, Мариямпольском, Молетском районном, Нерингском, Пакруойском районном, Палангском городском, Паневежском городском, Плунгеском районном, Пренайском районном, Ретавском, Рокишкском районном, Шальчининкском районном, Шяуляйском городском, Ширвинтском районном, Швенченском районном, Таурагском районном и Вилкавишкском районном.

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Сообщается, что в этих самоуправлениях останутся только места для досрочного голосования, но участвовать в них смогут только те избиратели, которые декларировали место жительства в самоуправлениях, где организуется второй тур выборов.

Досрочное голосование организуется 14-16 марта с 7 до 20 час.

В 34 самоуправлениях выборы еще не завершились. При повторном голосовании они будут голосовать за одного из двух кандидатов на пост мэра, набравших наибольшее количество голосов в первом туре выборов.

Мэров предстоит избрать в следующих самоуправлениях: Алитусском районном, Аникщяйском районном, Биржайском районном, Электренском, Игналинском районном, Юрбаркском районном, Кайшядорском районном, Калварийском, Кельмеском районном, Кедайнском районном, Клайпедском городском, Клайпедском районном, Купишкском районном, Лаздийском районном, Мажейкском районном, Пагегяйском, Паневежском районном, Пасвальском районном, Радвилишкском районном, Расейнском районном, Скуодасском районном, Шакяйском районном, Шяуляйском районном, Шилальском районном, Шилутском районном, Тельшяйском районном, Тракайском районном, Укмергском районном, Утенском районном, Варенском районном, Вильнюсском городском, Вильнюсском районном, Висагинском и Зарасайском районном.

В день повторного голосования – 19 марта – избиратели должны будут прибыть в избирательные участки тех самоуправлений, где они декларировали место жительства до 4 января 2023 г. Голосование организуется с 7 до 20 час.

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