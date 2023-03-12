Год войны: как изменился ассортимент товаров на прилавках магазинов

За год войны в Украине изменился ассортимент товаров на прилавках литовских магазинов. В магазинах нет соды российского производства, украинской соли.

Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что судьба украинских товаров неодинаковая: одни остались, других в продаже нет, поставки некоторых восстановились отчасти.

"Подсолнечное масло есть, поставки овощных консервов восстановились отчасти. Соусов и соли в продаже нет. Соусы везли из Херсона, этот город был оккупирован. Соли нет, потому что соль добывают в зоне военных действий", – заметил он.

По словам Рилишкиса, соль из Украины раньше составляла 90% всей соли в магазинах их сети.

"Мы заменили ее польской, итальянской, но жаль, все же в Литве любили украинскую соль", – сказал он.

Некоторые товары, несмотря на войну, не пропадали. Это касается детского питания, некоторых промтоваров.

"Поставляют конфеты, печенье, халву, были сбои, но поставки восстановлены", – сказал собеседник.

Представитель компании Rimi Lietuva Габриэле Шеренене сказала, что в их магазинах можно найти 400 украинских товаров.

"Это шоколад, конфеты, макароны, сухие завтраки Axa, подсолнечное масло Anira, соки Galicia, гигиенические товары. Есть безглютеновые продукты, произведенные в Украине, продукты для диабетиков, корм для животных Optimeal, детские игрушки", – сказала Шеренене.

Томатного соуса "Чумак" в ассортименте нет.

Представитель сети Maxima Марюс Тилмантас сказал, что за последний год в ассортименте сети стало больше украинских продуктов. Появилось 80 новых товаров.

"Сейчас у нас есть 275 товаров из Украины. Большая часть ассортимента - бакалея: кетчуп, томатная паста, подсолнечное масло, сладости. Меньше – макароны, майонез, алкогольные напитки, гигиенические товары, канцтовары. В начале войны не все поставщики могли обеспечить поставки своих товаров, но сейчас ситуация стабилизировалась", – сказал Тилмантас.

Пресс-секретарь Iki Вайда Будрене сказала, что у них было немного украинских товаров до войны, сейчас больше не стало.

"У нас есть около 130 товаров, в основном конфеты и гигиенические товары. (...) Раньше у нас были популярные томатные соусы "Чумак". К сожалению, производитель сообщил о прекращении поставок", – сказала она.

По словам Будрене, жители спрашивают именно об этих соусах, но пока не известно, появятся ли они в ассортименте.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что у них были в ассортименте товары из Украины, но сейчас наблюдаются проблемы с поставками.

"У нас много лет был ванильный пломбир из Украины, есть и сейчас. В последнее время есть сладости, зефир и закуски из Украины", – сказала она.

Представитель альянса Aibė Жидре Баскутите сказала, что части украинских товаров не осталось, например, не бывает украинских арбузов.

"Мы рады, что возобновились поставки подсолнечного масла из Украины", – сказала Баскутите. В магазинах Aibė появилось больше украинских товаров - печенья, пряников, баранок, в скором времени появится украинская мука.

Представитель Lidl Lietuva Скерсите сказала, что у них было мало российских и белорусских товаров, поэтому после их исчезновения проблем не было.

В ассортименте Rimi было немного российских и белорусских товаров, они не охватывали все категории товаров. С начала войны они были изъяты из продажи.

"В первые месяцы войны мы изъяли из продажи российские и белорусские товары 414 наименований. У нас не осталось таких брендов, как "Байкал", "Дарида", "Ессентуки", пиво "Балктика", водка "Белуга", "Зеленая марка", чай "Майский чай", семечки и др", – сказала Шеренене, заметив, что соль сейчас привозят из Польши, Испании и Бельгии, подсолнечное масло из Эстонии, Литвы и Украины.

Представитель Maxima сказал, что с 28 февраля 2022 г. у них не осталось российских и белорусских товаров.

"В основном это алкоголь, промтовары, полуфабрикаты, соусы и карамель. В меньшем количестве – чай и сухая бакалея, например, семечки. Большая часть товаров из Беларуси - алкоголь и безалкогольные напитки, продукты из рыбы, гематоген", – сказал Тилмантас.

Представитель Aibė сказала, что поставки российских и белорусских товаров не возобновлялись, их заменили товарами из других стран.

"Например, соду покупаем в Италии, каменную соль – в Польше", – сказала Баскутите.

"Единственный товар, который не нашли чем заменить - кедровые орешки, которые раньше везли из России", – сказала она.

На прилавки магазинов Aibė вернулась минеральная вода Borjomi, поскольку изменился владелец компании и было получено разрешение на продажи в ЕС.

Представитель Norfа сказал, что у них было мало товаров из восточных стран. "До 1%. Кал известно, от российских и белорусских товаров отказались", – сказал Рилишкис.

Представитель Iki сказала, что у них российских и белорусских товаров было немного и их убрали сразу же, как только началась война в Украине. В основном это были крепкие алкогольные напитки и чаи.

"Российские и белорусские напитки сменили местные производители. То же самое было и с чаем", – заметила Будрене.

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