Премьер-министр Литвы поздравляет жителей с Днем восстановления независимости

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравляет жителей с Днем восстановления независимости. Она утверждает, что дух единства жителей продолжает сопровождать их до наших дней, помогая создавать свободную, богатую и современную Литву.

"Мы празднуем этот день больше 30 лет, празднуем освобождение от оккупации, победу демократии. Дух единства 11 марта сопровождает нас в деле создания свободной, богатой и современной Литвы", – сказала Шимоните.

Она напоминает, что свобода - основополагающая ценность, которую надо беречь с помощью конкретных действий. По этой причине в такой день надо помнить и о Российской агрессии в Украине и смелость украинского народа в борьбе за свою свободу.

"Свобода - основополагающая ценность. Об этом явно свидетельствует борьба наших братьев и сестер в Украине, где второй год продолжается агрессия российских преступников. Эта невероятно жестокая война XXI века показывает Европе и всему миру, что нет и не может быть никаких красных линий при защите обоснованного правилами миропорядка. Это напоминание о том, что независимость постоянно надо защищать не только звучными словами, но и конкретными делами", – сказала Шимоните.

"Сегодня украинцы платят большую цену и защищают нашу общую свободу. Поэтому мы должны сделать больше, чем можем, чтобы завоевать свободу как можно скорее и навсегда похоронить зачатки имперскости одной больной страны", – уверяет премьер.

"Дорогие жители Литвы, искренне поздравляю Вас с Днем восстановления независимости. Пусть праздничное настроение этого дня пройдет по всей стране, распространяя дух единства и доверия к государству. Поздравляю с любовью и гордостью за нашу Родину – свободную и независимую Литву!", – сказано в поздравлении премьера.

11 марта 1990 года Верховный совет-Восстановительный Сейм Литвы объявил о восстановлении Литовского государства. За проголосовали 124 депутата, 6 - воздержались.

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