Пациентка не может попасть к врачу полгода: состояние такое, что больше ждать нельзя

Пока Минздрав Литвы ищет способы оказания помощи хромающей системе здравоохранения, пациенты печально шутят, что к тому времени помощь им уже не потребуется. Паневежская консультационная поликлиника сообщает, что очереди к большинству специалистов - не больше 30 дней, пишет Sekundė.

Однако на деле все иначе – к кардиологу, офтальмологу и другим врачам невозможно попасть. Пациентов регистрируют в резервную очередь, чтобы у них появилась хотя бы надежда попасть к специалистам.

Жительница Паневежиса Гражина сказала, что у нее полгода назад значительно упало зрение. Семейный врач дала ей направление к врачу. Женщина говорит, что состояние у нее такое, что она не может долго ждать.

Гражина пыталась регистрироваться через e.sveikatа, но там не было ни одного свободного места.

"Дети меня целую неделю пытались зарегистрировать, но мест не было. Я думала, это техническая ошибка. Вторая проблема - было нелегко дозвониться в поликлинику. Наверное, президенту было бы легче дозвониться", – рассказала женщина.

Когда женщина туда дозвонилась, выяснилось, что это не ошибка - мест нет.

Регистратор предложила включить Гражину в резервную очередь. Ей объяснили, что, когда появляются места, их сначала предлагают людям из такого резервного списка.

"Говорили, что в начале месяца должны появиться новые места, но регистрировать будут на июнь. Вопрос, какой длины этот резервный список? Насколько реально попасть к глазному врачу в начале лета? Мне сказали, что такие очереди сейчас по всей Литве. Предложили каждый день подключаться к электронной системе, авось появится свободное место , если кто-то откажется от визита", – возмущалась Гражина.

В похожей ситуации оказался и 73-летний Витаутас. Он две недели пытается зарегистрироваться к кардиологу в той же Паневежской консультационной поликлинике. Ему кардиолог назначил лечение несколько лет назад, но сейчас лекарство не помогает: давление скачет, пульс высокий, немеют конечности.

"Я хочу попасть к тому врачу, который назначил мне лечение, который знает мою историю, но мест нет. Это страшно, все идет к платной медицине. Частным образом я могу попасть к врачу, наверное, в тот же день, а в государственной на месяцы вперед нет мест, а ведь врач в обеих клиниках тот же. Значит, если нет денег, остается умирать", – возмущался пожилой человек.

Витаутас сказал, что советское время не идеализирует, но тогда к врачу попасть было намного легче. Сейчас надо три недели ждать визита к семейному врачу, чтобы попасть к специалисту.

"Если выживешь, то через 3-4 месяца попадешь на осмотр. Я не понимаю, почему официально заявляют, что визит к кардиологу в Паневежской клинике ждут не больше 30 дней, ведь на деле получается несколько месяцев. Кому выгодна такая фальсификация данных?" – удивлялся пожилой человек.

Konsultacijų poliklinika Foto: Sekunde.lt / P. Židonis

Минздрав утверждает, что нашел способ сокращения очередей. Будут увеличивать число визитов к кардиологам, невролога, эндокринологам, гематологам, онкологам.

Однако врачи не верят, что это поможет уменьшить очереди. Директор Паневежской поликлиники Каролис Валантинаса сказал, что один семейный врач должен принять 30 пациентов в день, а приходят 50–60. Примерно 1/10 пациентов получает направления к специалистам.

"Министерство может делать что хочет, выделать больше средств на визиты к специалистам, но проблему это не решает. Есть два варианта – или увеличивать число врачей, или сокращать число пациентов. Пациентов меньше не будет, надо инвестировать в подготовку врачей", – считает Валантинас.

Он считает проблемой, что у поликлиник ограничен штат врачей-специалистов. Если была бы такая возможность, то, по его словам, уже завтра поликлиника приняла бы кардиолога или другого специалиста. Однако такой возможности нет, вот и приходится посылать людей в Консультационную поликлинику.

Konsultacijų poliklinika Foto: Sekunde.lt / P. Židonis

Пресс-секретарь Паневежской больницы, которой принадлежит Консультационная поликлиника, Вайда Каралявичене сказала, что очереди в интернете постоянно меняются. Она согласилась с тем, что очереди большие, что ждать приходится больше 30 дней, – к кардиологам, офтальмологам, онкологам. Сейчас этих врачей не хватает, невозможно быстрее получить консультацию и в другом городе.

Каралявичене сказала, что самой больнице сейчас не хватает специалистов. Что касается резервной очереди, то, по ее словам, это возможность попасть к врачу, если от визита отказывается зарегистрировавшийся человек.

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