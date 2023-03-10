Из-за заторов на магистрали Вильнюс-Каунас поклонники Робби Уильямса могут не попасть на концерт продают билеты

В пятницу вечером множество поклонников творчества Робби Уильямса спешат в Каунас, где в 20 ч. должен начаться концерт этого исполнителя. Похоже, не все смогут попасть на концерт. На дороге А1 (Вильнюс-Каунас) произошло серьезное ДТП, из-за скользкого покрытия формируются заторы. В интернете стали продавать билеты на концерт.

В социальных сетях люди рекомендуют ехать в Каунас через Тракай, Кярнаве или Бирштонас, чтобы не стоять в заторе на магистрали.

В фейсбуке появились фотографии с мест ДТП на магистрали, предупреждают о больших заторах, люди спешат продавать билеты, потому что понимают, что не смогут попасть на концерт.

"Продаю 4 билета на Робби Уильямса. 2 стоячих, 2 сидячих. Цена за 1 - 95", "Срочно!!! 2 сидячих места на балконе на Робби Уильямса, сегодня в 20 ч., арена "Жальгирис", 140 евро", "Продаю. 1 стоячий билет на Робби Уильямса. Цена 85 евро. Каунас", "Продаю 4 билета на Робби Уильямса, сектор: 328 ряд 11 места 6-9, за все 380 евро", – пишут в социальных сетях.

По Единому номеру помощи 112 сообщили, что 10 марта, в 14.35 ч. поступила информация о ДТП в Григишкес, на дороге А1, на пути в сторону Каунаса, не доезжая до АЗС Emsi. Столкнулись два автомобиля BMW и VW. Есть пострадавшие.

По словам пожарных-спасателей, зажат никто не был, не открывалась дверь в одной из машин, поэтому люди не могли выйти.

По данным полиции, пострадали трое детей (14, 8 и 13 лет) и один взрослый. Все они доставлены в больницу.

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