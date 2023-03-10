Климатолог сделал прогноз на март: конец месяца будет совсем другим

Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс в пятницу в фейсбуке поделился новейшим прогнозом погоды.

Он пишет, что зима продолжает удивлять непостоянством и непредсказуемостью.

"На этой неделе несколько раз было похолодание, а ночная температура напоминала, что зима никуда не ушла. Например, во вторник утром местами было 10–15°C мороза, в других районах 5–10°C, у моря несколько градусов мороза. В пятницу утром было еще холоднее: на севере и северо-востоке 13–20°C, в центральной части и Жемайтии – 6–12°C, на юге, юго-востоке и у моря – 2–7°C", – писал Станкунавичюс.

"Ближайшей ночью центр циклона достигнет Польши, а его теплая периферия окажется на юге и юго-востоке Литвы, поэтому завтра на юге и на востоке Литвы будет 3–8°C тепла, пойдет дождь, местами сильный, а после обеда его снова сменит мокрый снег и снег. Усилится ветер", – сказал климатолог.

В ночь на воскресенье снова похолодает.

"Самые большие контрасты как температурные, так и в плане осадков ожидаются на юго-востоке и на востоке страны, меньше контрастов будет на западе. В воскресенье ночью центр циклона установится над Псковской областью (Россия), и Литва снова попадет в зону влияния холодной массы, поэтому в ночь на воскресенье будет 3–8°C мороза (похожей температура будет и в ночь на понедельник), днем – 0–5°C мороза, местами будет идти снег", – продолжил Станкунавичюс.

В понедельник после обеда грядет потепление, пойдет дождь.

"Во вторник потеплеет на всей территории Литвы, будет 6-11°C тепла. В среду и в четверг опять похолодает, но будет теплее, чем на этой неделе. В следующую пятницу прогнозируют еще один циклон с осадками", – сказал климатолог.

Он поделился и долгосрочным прогнозом. "Третья декада марта в Литве будет теплее многолетней, а первая декада апреля – прохладнее. В начале и в середине апреля осадков ожидается меньше нормы", – писал Станкунавичюс.

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