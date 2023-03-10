Продолжается сокращение числа рейсов Ryanair из Вильнюса

Бюджетная авиакомпания Ryanair продолжает снижать число рейсов из Вильнюса. На этот раз отзывается маршрут Вильнюс-Гданьск, который должен был появиться через две недели.

Об отзыве запланированного маршрута сообщил блогер Aviacinis rokenrolas.

Официальный сайт Ryanair показывает, что еще можно купить билеты на этот рейс на 30 марта. Год назад, в мае 2022 года, Литовские аэропорты сообщили, что Ryanair предложит литовцам прямое сообщение с Гданьском и Варшавой.

Самолеты летали в Гданьск из Вильнюса, а в Варшаву - из Каунаса. Самолеты начали летать в Гданьск в первых числах мая 2022 г. Самолеты летали туда трижды в неделю.

Delfi напоминает, что в конце января Ryanair сообщила об отмене двух рейсов в Великобританию и сокращении числа полетов на 11 маршрутах из Вильнюса. Так компания отреагировала на повышение сборов в аэропорте на 28%.

В феврале сообщили о том, что Wizzair не будет летать из Вильнюса в столицы Армении и Греции, а Norwegian с середины марта не будет летать из Вильнюса в Осло.

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