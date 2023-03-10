Натуралист призывает жителей позаботиться о птицах

10 марта в Литве - День сорока птиц: примерно такое количество видов птиц ежегодно улетает из Литвы в теплые края, а в начале марта возвращается назад.

Натуралист Селямонас Палтанавичюс призывает всех, кто подкармливает птиц, не прекращать пополнять кормушки.

"Ни в коем случае не прекращайте кормить, даже если вы живете там, где нет снега. Природа еще не проснулась, а к кормушкам, вероятно, уже прилетают новые гости", – сказал он.

По его данным, в Литве уже были замечены скворцы, дрозды и другие перелетные и кочующие птицы.

"Люди говорят, что видели даже аистов. Это было бы большим несчастьем для этих птиц. Может, люди видели нескольких птиц, которые здесь зимовали, потому что их кормили?", – предположил Палтанавичюс.

Он сказал, что если вы увидели аистов, то позаботьтесь о них - оставьте в том месте, где есть эти птицы вареную картошку и кусочки мяса, потому что в природе аисты пока не могут найти себе пищу. Картошку надо отварить в мундире, без соли, а потом нарезать кусками.

"Некоторые люди думают, что птицам можно давать отходы с нашего стола. Не совершайте эту ошибку – птицам наша еда не годится. Им нужна еда без специй, натуральная", – заметил натуралист.

Лучше всего кормить птиц семечками, мелкой крупой, например, измельченным ячменем, а если смешать их с жиром - вообще получится идеальное угощение.

На ветки дерева можно повесить кусочки несоленого сала или жира.

Для скворцов можно положить яблоко. Можно использовать для подкормки птиц несоленые орехи.

Возвращающиеся в Литву птицы не всегда прилетают в кормушки, поэтому еду для них можно оставлять на лесных опушках.

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