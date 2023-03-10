Полиция нашла участников драки в Паневежисе

Паневежская полиция проводит расследование в связи с дракой в городском парке Скайстакальнис, за которой наблюдало несколько десятков подростков.

Полиция информировала, что известны личности обоих участников драки. В пятницу одному из них предъявили обвинения в нарушении общественного порядка. Напомним, что расследование было начато 2 марта из-за инцидента в парке Скайстакальнис.

Прохожие заметили драку между двумя подростками, за которой наблюдали другие ребята. Очевидцы сняли инцидент на видео и сообщили в полицию. Когда участники драки и зрители поняли, что скоро приедет полиция, они разбежались.

Благодаря видео, которое передал полиции очевидец, удалось найти обоих участников драки. Обоим по 16 лет.

По словам прокурора Кристины Улене, в парке подростки дрались, потому что немногим ранее между ними произошел конфликт.

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