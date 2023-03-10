В заброшенном здании в Вильнюсе обнаружили тела двух сгоревших человек

ru.DELFI.lt

В пятницу, 10 марта, утром, пожарным-спасателям сообщили о пожаре на заброшенной стройке. На пожарище были обнаружены обгоревшие тела двоих человек.